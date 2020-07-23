AirPods Pro減價入手好時機！香港商店價目一覽　傳年底出二代　

Apple首個自動降噪真藍牙無線耳機（ANC／TWS）AirPods Pro推出了大半年，因和iPhone超級合拍而成功搶佔市場，其方便程度令不少人都轉用。近日有「蘋果分析師」之稱天風國際證券分析師郭明錤表示得到可靠消息，AirPods Pro第2代將於2021年底面世，最遲也將於2022年首季發售。

未知是否受此消息影響，香港的商戶紛紛調低AirPods Pro的售價，如果還未買的朋友現在可能是出手好時機！下文就幫大家格價，看看哪一間最抵買！

除了AirPods Pro第2代的消息外，郭明錤還指Apple有意同時推出無ANC功能的AirPods第3代，將會加入部分AirPods Pro的功能，例如一些保護用家健康的設計和SiP結構，令人期待明年的實物推出。至於香港商戶目前把AirPods Pro減到幾低抵？👇👇👇點擊下圖睇睇最新售價👇👇👇

AirPods Pro第2代還只得傳聞，不過好多商戶賣第1代已經大減價速銷！

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資料來源：MacRumors

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