蘋果iOS 14 Beta 3八大新功能教學　附十個iPhone iOS 14必用功能

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【iOS 14 Beta 3】日前Apple開放iOS 14 Beta，讓測試人員、果迷率先試用，當中不少功能已經改進，編輯部選出8項新加項目及10個必用功能讓大家提早投入新iOS世界！

iOS 14 剛發放第三版測試，當中加入6項新功能 【Apple截圖】

在新iOS 14第三個測試版中，更新了數個小工具（Smart Widgets），同時亦有耳機（Airpods / Airpods Pro）相關功能更新，方便不用開啟相關應用程式也會自動運行。

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👇🏻 iPhone iOS 14 有什麼常用更新？盤點10個常用iOS 14功能更新【點圖放大睇】 👇🏻

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