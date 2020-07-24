【iOS 14 Beta 3】日前Apple開放iOS 14 Beta，讓測試人員、果迷率先試用，當中不少功能已經改進，編輯部選出8項新加項目及10個必用功能讓大家提早投入新iOS世界！

iOS 14 剛發放第三版測試，當中加入6項新功能 【Apple截圖】

在新iOS 14第三個測試版中，更新了數個小工具（Smart Widgets），同時亦有耳機（Airpods / Airpods Pro）相關功能更新，方便不用開啟相關應用程式也會自動運行。

👇🏻即睇iOS 14 Beta 3 8大新功能，按以下了解【點圖放大睇詳情】👇🏻

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想睇全部過程，即睇 👉🏻iOS 14公測一分鐘安裝教學：試新Widgets、離線翻譯、口罩Memoji👈🏻

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