新冠肺炎（COVID-19）疫情有增無減，不少人都在家工作（WFH）。突然要Home office相信很多人都想有個大MON（顯示器）接駁手提電腦，方便工作又舒服，閒時打機玩遊戲又得。

日本Amazon近日就嚴選了數十部27吋以上的顯示器作出推介，《香港01》科技玩物編輯整合當中在香港都買得到的型號，結合本港市場上高CP值型號，提供總共20款推薦！