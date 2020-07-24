撰文：胡劍威
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新冠肺炎（COVID-19）疫情有增無減，不少人都在家工作（WFH）。突然要Home office相信很多人都想有個大MON（顯示器）接駁手提電腦，方便工作又舒服，閒時打機玩遊戲又得。
日本Amazon近日就嚴選了數十部27吋以上的顯示器作出推介，《香港01》科技玩物編輯整合當中在香港都買得到的型號，結合本港市場上高CP值型號，提供總共20款推薦！
電腦顯示器愈來愈薄也尺寸也愈來愈大，想看得舒服27吋已是基本，但購買時除了尺寸還看到一堆數字資料，可能不明白那一款才適合自己需要。本文因應Amazon的名單再從香港市面多個品牌中選出20款不同顯示器，由價錢和特點著手，以適合打機、電競、工作和一般使用作分類，方便各位參考。
某些行業在家工作的朋友是否好想要個大MON？看看下文的推介便知哪款最適合自己！（Andrew Neel/unsplash）
👇👇👇 20部精選27吋以上顯示器！價錢特點全面睇👇👇👇
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資料來源：ITmedia
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