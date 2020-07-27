iOS 14漏洞Instagram擅自開鏡頭偷窺竊聽？官方解釋+7步保安設定

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Instagram又爆資訊保安漏洞，有IG網民發現當使用程式時，iOS 14上的一個功能揭發IG未經用家授權，擅自開啟相機功能；恐怕或繼去年IG爆洩露私隱後，再一次暴露用家資料！要堵塞漏洞，iOS 14中也有方法阻止IG擅自開啟相機或收音咪。

事隔不足一年，IG（Instagram）又爆出洩露私隱風險 【Pakutaso圖片】

👇🏻👇🏻Instagram中有人以iOS 14的iPhone開啟Instagram發現安全漏洞，究竟事發經過怎樣？哪個功能揭發事件？官方如何回應？ 以下點圖放大詳細睇👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻事件曝光後雖然IG官方已修正問題，但小心駛得萬年船，iOS 14設有更新的app存取系統設定，用起來會更安全！以下7步教大家設定好【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻除了手機保安，蘋果iOS 14 也加強了新功能；以下精選8個最新測試版中新功能【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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全部iOS 14新功能、如何安裝？請睇全文 👉🏻👉🏻蘋果iOS 14 Beta 3八大新功能教學👈🏻👈🏻

👇🏻👇🏻另一個iOS 14加強記錄密碼的「iCloud鑰匙圈」，加強警覺性判斷密碼是否存有安全風險，另外有3大保安功能👇🏻👇🏻

想知更多，請看 👉🏻👉🏻iOS 14會於用家密碼外洩時發出警告　iCloud鑰匙圈提供安全性建議👈🏻👈🏻

👇🏻👇🏻同場加映：iOS 14以外，iPadOS 14、watchOS 7等上星期都有更新，當中有什麼功能改進？以下列出當中重點項目👇🏻👇🏻

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