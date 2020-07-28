Apple iPhone 12最新傳可逆向充電　即睇最新屏幕諜照及推出日期

【iPhone 12】Apple對新一代iPhone：iPhone 12消息一向守口如瓶，不過坊間已經傳出更多消息，包括一項新加逆向充電功能、螢幕部件流出，更爆出推出日期竟然是這天？

iPhone 12傳聞會有4部同時發表，更傳會有5.4吋版本【EverythingApplePro圖片】

👇🏻👇🏻新一輪 iPhone 12傳聞中，部分有相為證，包括新的逆向充電、新iPhone螢幕【點圖放大睇詳細】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻傳說中的iPhone 12已經相當吸引，並將有4款大小及配置；以下綜合包括iPhone 12（5.4吋/6.1吋）及iPhone 12 Pro系列（iPhone 12 Pro /Pro Max）各項傳聞中詳細資料。【點圖放大】👇🏻👇🏻

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資料來源：Macrumors

👇🏻👇🏻同場加映：綜合Apple iPhone 12 傳聞設計、渲染圖 👇🏻👇🏻

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