福音戰士EVA新出「焫雞」焊接器　盤點30件EVA聯乘產品超乎你想像

殿堂級動畫《EVA新世紀福音戰士》最近又有新產品，推出俗稱「焫雞」（辣雞）的焊筆／焊接器。有齊初號機、零號機和二號機的紫、黃、紅三色。過去EVA都有不少你意想不到的聯乘產品，記者就搜羅了30件，相信有些你都未見過。

由日本A.T.FIELD推出的三款撥盤式溫度控制EVA焫雞，透明外殼加LED燈顯示設計非常有型，而且可以調節溫度讓用家能準確控制，售價為8,000日圓即港幣600有找，當然是收藏價值大於實際使用。點圖看看EVA焫雞有幾型：👇👇👇

正常人又怎會想到連「焫雞」都可以出EVA版？（官網圖片）

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以為EVA出焫雞已經好騎呢？未算！下列超過30件歷來出現過的聯乘商品千奇百怪，絕對挑戰你想像力，立即點圖看看！👇👇👇

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資料及圖片來源：KAKURI及各產品官網

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Grand Theft Auto V（GTA V）推出近8年，不少玩家仍樂此不疲每日登入《GTA Online》，日前有香港玩家成功改版並招標測試，變成《Grand Theft Auto：Hong Kong City》，即睇當中6大職業並有哪些香港特色元素！【點圖放大睇詳情】👇👇

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