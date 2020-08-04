Samsung Galaxy Note 20系列售價破萬！ 正式發表15重點懶人包

Samsung 每年都會發表兩個旗艦系列，眨眼來到 2020 下半年度的 Unpacked 發布會，又是 Galaxy Note 系列更新的時侯。 最多人關心的當然是作為主角、傳聞多時的 Galaxy Note 20 系列啦！事不宜遲，以下編輯就為大家整理了 15 個 Note 20 系列的重點，讓大家極速了解新機！

Galaxy Note 20 系列發布重點懶人包

👇👇👇按圖放大看 Galaxy Note 20 系列 15 大重點👇👇👇

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Note 20 事前傳聞中幾多？事後「對功課」

今次的 Samsung Unpacked 發布會其實都算驚喜較少的一次，事關早在個多月前已經有不同來源的流出將新機設計、功能曝光人前，我們早前也有作過預測，以下就是當時的內容，以下歡迎大家一齊「對功課」，你會發現事前傳聞的命中率基本上超過了80％…

👇👇👇按圖即睇 Galaxy Note 20 系列傳聞詳細👇👇👇

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Unpacked 不止 Note 20！四大其他新品逐一數

Samsung 今日的 Unpacked 發布會長達個多小時，又怎會只得 Galaxy Note 20 系列，事前他們預告的其他 4 件新品亦如約而至，基本上亦如傳聞一樣，分別為摺機 Galaxy Z Fold 2、全無線耳機 Galaxy Buds Live、智能平板 Galaxy Tab S7 系列以及 Galaxy Watch 3。

在Click 入全文之前，可以先回顧一下幾件產品的傳聞：

Galaxy Z Fold 2

👇👇👇按圖即睇 Galaxy Z Fold 2 系列傳聞總匯詳細👇👇👇

Galaxy Buds Live

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Galaxy Tab S7

Galaxy Watch 3

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