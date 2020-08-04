Samsung Note 20發布前必知傳聞合集　耳機等5件重點新品一文睇清

Samsung 每年都會發表兩個旗艦系列，眨眼來到 2020 下半年度的 Unpacked 發布會，又是 Galaxy Note 系列更新的時侯。 按官方預告指出，今次 Unpacked 發布會上登場的新產品將多達 5 項，究竟除了 Note 20 系列以外還有什麼值得留意？以下就為大家一一盤點今次 Unpacked 的 5 項重點產品的各項傳聞。

Samsung 在不久前發布的預告片中，一閃而過的新產品身影，一數就是 5 件（圖 Samsung）

Galaxy Note 20 系列

今次發布的主角，當然是每年一更新的 Galaxy Note 20 系列新作，不過亦因為是受注目新機，有不少規格、設計、甚至官方圖都已經在事前流出了：

👇👇👇按圖即睇 Galaxy Note 20 系列傳聞詳細👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

Galaxy Z Fold 2

除了 Galaxy Note 20 以外，傳聞 Samsung 還將會在 Unpacked 發布會上帶來另一部旗艦手機作品，就是延續上年度摺機設計的續作 Galaxy Z Fold 2：

👇👇👇按圖即睇 Galaxy Z Fold 2 系列傳聞總匯詳細👇👇👇

Galaxy Buds Live

單看以上兩部手機傳聞，可以推測今年年尾 Samsung 的手機產品都傾向保守，相比之下其全無線耳機 Galaxy Buds 系列新作 Galaxy Buds Live 就頗有看頭，按現在流出的情報看，其實至有挑戰 AirPods Pro 的潛力：

👇👇👇按圖即睇 Galaxy Buds Live 系列傳聞詳細👇👇👇

Galaxy Tab S7

平板市場需求有限，能堅持每年都推出旗艦平板的廠商不多，除了 Apple 以外就只有 Samsung 與華為，而 Samsung 在今次的 Unpacked 發布會據傳也將會帶來 Galaxy Tab S7 旗艦平板：

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Galaxy Watch 3

Android 廠商的配戴式裝置一向呼聲不高，然而 Samsung 對於建立自家智能手錶產品線的興趣絲毫未減，Galaxy Watch 3 可謂今次 Unpacked 發布會的「鐵膽」之一，而事前流出也絲毫不輸 Galaxy Note 20 系列，基本上已經可以看到「全相」…

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Samsung 新品傳聞中幾多？發布會 Mark 實 HK01 報導

Samsung unpacked 2020 第二回將會於香港時間 8 月 5 日的晚上 10 時於網上進行直播，以上預告的 5 款產品應如約而至。

雖然今次的新品資料已經流出七七八八，但是 Samsung 照計還有部份壓箱底的驚喜功能會在發布會上公開，我們將會在發布的同時在這一篇文章同步更新所有產品的正式資料，各位有興趣的朋友可以先 Bookmark 這一頁。