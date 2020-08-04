Apple iPhone 12系列售價\格發售日期\規格\配件　11大傳聞總整理

iPhone 12 Pro Max 及 iPhone 12 系列距離正式發布的日子愈來愈近，市場不斷有更多新的傳聞流出，由發售日到定價到新功能及規格等傳言不絕。以下就為大家綜合整理，Apple 年底旗艦 iPhone 12 系列的最新消息。

iPhone 12 Pro Max 及全個系列，隨著 Apple 官方在日前的財務發布上，確認發售日期將會比上年度 iPhone 11 系列 9 月底開賣延遲大約數星期，令 iPhone 12 系列最快發售日期正式曝光，預計在 10 中至下旬就會正式推出。而在 Apple 官方宣布有關消息後，從供應鏈方面，又有消息傳出，指 iPhone 12 系列很大機會像前年及大前年的 iPhone 分兩批上市一樣，將會分別在 10 月底及今年更稍後日子推出。

👇 iPhone 12 系列最新傳聞整理 👇

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根據MacRumors引述台灣DigiTimes報道，台灣為 iPhone 提供 PCB 電路板的供應鏈方面流出，2020 年 5G 版本 iPhone 很大機會將會分 2 批開賣，將會以兩台 6.1 吋的 iPhone 12 Max 及 iPhone 12 Pro 先行在 10 月中下旬發售，而 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 及 5.4 吋的 iPhone 12，則會再延後至更接近年底的時間，情況就好像前年 iPhone XS 及 XS Max 先行推出，平價版 iPhone XR 稍後上市一樣。

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另外，根據財經網站Forbes引述消息人士Komiya 的 Twitter消息，指 iPhone 12 系列定價並不會如早前預期一樣「親民」，而且很大機會比現時 iPhone 11 系列定價更高昂；加上早前傳聞，指 iPhone 12 系列將不再附帶充電器（火牛），似乎今年 Apple Fans 將要大破慳囊。

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