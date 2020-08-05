Apple iMac 27吋2020年版終於升級！早前WWDC 2020中，Apple就已經公布年內將會推出以ARM架構的Mac電腦，取代現有的Intel X86架構系統，令Mac的工作環境更貼近iOS系統。不過ARM架構Mac仍未推出，而27吋iMac升級版卻突然出現，以之前8代Intel處理器系列的相同售價，升級換上全新10代處理器、SSD以及新圖像處理器，感覺更加抵買。而且可以加錢幾千蚊就換上更高質、貼近4萬元的Pro Display XDR質素螢幕，或許這是最後末代Intel處理器的iMac，Apple決定賣大包益果迷吧。

Apple新iMac 27吋2020年版本，基本上訂價與上代一樣，最平萬三蚊起標，不過在多方面都大幅升級，如換上了更快更強的第10代Intel i系處理器（最高i9），而且在多方面都有明顯的升級。

21.5吋iMac可惜沒有任何升級，而27吋版卻性能上大幅升級。（圖片來源：Apple）

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