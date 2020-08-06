Sony WH-1000XM4新降噪耳機上手實測！一向Sony的頭戴式降噪耳機都有不少支持者，皆因其降噪效能高，音質及功能都相當不錯，而2年前Sony WH-1000XM3更是不少用家推崇的降噪耳機。今日Sony終於正式公布推出其後繼款式「Sony WH-1000XM4」。

《香港01》科技玩物記者在公布前一周已收到實機，實測新機功能究竟有幾勁？值唔值得換機升級？

今代Sony WH-1000XM4頭戴式降噪耳機外觀沿用上代設計，不過就耳機臂及外殼物料就更一體化，望落順眼得多。而降噪性能、音質都因為多項改良更新，而有更出色的效果。而且新增的兩機自動切換功能都非常好用！

Sony WH-1000XM4外觀設計雖然沒有大改，但性能上有不少進步。（林勇攝）

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