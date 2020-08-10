小米10周年推「至尊紀念版」手機　賣點120倍變焦「米粉」必搶？

今年正是小米品牌誕生的 10 周年，小米當然會趁此機會有新搞作，近日其創辦人雷軍就在網上預告了他們將會推出一部小米 10 的「至尊紀念版」，以獨特賣點限量推出市場，或有機會成為全球「米粉」的搶購對象。

叫得作「至尊」，小米 10 這部至尊紀念版的規格配置當然是重點所在，不論是處理器抑或是拍攝規格都是市場頂尖，尤其是相機鏡頭方面，居然有一枚標示了「120x」的遠攝鏡：

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小米 10 至尊紀念版至今流出的的眾多賣點中，要數「120 倍變焦」最為吸引眼球，然而在實機推出之前，大家還是不要寄予厚望；目前手機一般做到的最長光學變焦倍數為 10 倍，再上就要利用數碼運算手法加大變焦倍數。

不久前發表的 Galaxy Note 20 Ultra，最多也就支援 50 倍數碼變焦，加上適當的防震其實質素尚可（蔡浩騰 攝）

然而這樣就必然做成相片質素下降，年頭 Samsung 的 S20 Ultra 就是用上了同一方法，市場反應卻相當一般，來到年尾推出的 Note 20 Ultra，用的鏡頭硬件雖然一樣，但就最多也就只能用到 50 倍數碼變焦。

同場加映：香港可選擇 5G 手機、近 20 部任揀？

小米10的至尊紀念版規格雖強，但據消息指出將會是限量發行，然而要換手機也不一定要它，香港目前要換 5G 手機都有眾多選擇，最新數字已經達到近 20 部，各位可以參考一下：

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