【Switch 改機】網上流傳只要買一隻俗稱「電子狗」的破解配件，就能令舊版 Switch 玩老翻Game，即非法下載的遊戲，甚至是金手指檔案。《香港01》科技玩物記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$750元。

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公開賣破解晶片

記者於深水埗某個腦埸發現，有店舖以 Switch 維修為名，提供改機玩老翻服務。這些店面只寫有 Switch 主機的各項修理服務，但向店員查詢改機一事時，他們才說出破解收費 $1200，需時 2 日，不過強調這方法只能玩盜版（翻版）遊戲，不可再 Online 遊玩。

另一個腦埸中，則有店舖在當眼位置明目張膽出售名為「SX OS 晶片」。該店鋪出售新機破解，以及代改舊機兩項服務。網上流傳最難改的 Switch Lite，該店舖也聲稱可以代改。記者以顧客身份查詢改機收費，對於表示只要 $300，連同 SX OS 晶片 $350 的售價，即 $750 元，只需一小時便可完成改裝，運行盜版（翻版）遊戲。

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國行 Switch 藉破解翻生？

由於大量 Switch 遊戲不能進入中國市埸，國行 Switch 目前只有 9 款遊戲，加上沒有 Nintendo Switch Online 服務，國行 Switch 不支援網上連線遊玩，大多數玩家都不會入手。但正正因為國行 Switch 的缺陥，成為了不法商人改機的對象，直接出售全新的國行 Switch 包「開心」（破解意思）主機，定價 $2650 比其他遊戲商店出售的全新港行主機還貴，從中牟取暴利。

改機玩老翻買賣雙方都有刑責

根據《版權條例》，任何人為任何規避業務的目的，或在任何規避業務的過程中，出售或出租有關器件，或提供有關服務使人能夠規避有效科技措施，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁4年。至於買家，也有可能被版權持有人循民事訴訟追討損失。

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《動森》（動物森友會／動物之森）夏季免費更新第 2 彈（Ver 1.4.0）中，除加入一系列的新內容，包括「煙火大會」﹑「夢美邂逅」和「圖坦卡門面具」等，但對玩家來說，最重要的新功能可能是復原儲存資料服務，但事前玩家要自己先進行備份設定。

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