唔洗搶RingFit網購直送屋企　精選Amazon必買16款Switch劈價遊戲

RingFit近年大熱，更有不少成功瘦身減肥過案，令不少Switch玩家搶購，更炒至千多元癲價。近日雖然炒價稍為回落，但都要大約八百多元才可購入。其實美國Amazon早前已經返大貨，售價亦都回落至合理水平，大可以足不出戶網購，用盡信用卡優惠直送到家，免出街同人逼。另外，最近Amazon亦有不少Switch遊戲劈價，比起香港game shop買平百多元，精選當中十多款讓大家參考。

早前不少網民玩RingFit成功瘦身（或許結衣BB做代言人都吸引不少人），令到不少Switch玩家都搶購，由原價六百多元，瘋炒至千五六蚊。最近貨源稍為充足，市價回落不少，但都要大約七百尾至八百多元。美國Amazon同樣都返足貨，大約107美金便可購入，而且更包運費至香港，埋單大約830元左右（雖然是歐美版，但都對應中文顯示）。雖然比起香港原價都貴百多元，但可以用盡信用卡優惠以及直送到屋企，節省時間之餘，又不用出街同人逼。

RingFit人氣大熱至今，坊間仍然至少炒至八百多元（圖片來源：Nintendo）

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另外，Amazon最近有不少Switch遊戲劈價優惠，很多遊戲減幅達5成以上。而且買夠50美金，更免費送香港！

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