Samsung Galaxy Tab S7、S7+推出，換上最新旗艦處理器，性能比市面上其他平板電腦更強，而且又有得玩5G，而11吋版Tab S7已經搶先入手，當然第一時候為大家開箱實測。試玩一下多個新賣點，看看這台新平板電腦值不值得入手。

Samsung Galaxy Tab S7、S7+兩個版本，主要是尺寸上的分別，前者11吋、後者12.4吋，似乎擺明向Apple iPad Pro挑機。性能上配備了現時最強悍Snapdragon 865+處理器，而且又有功能進化的S Pen及更實用的無線DeX功能，的確是值得令人期待。除了個人娛樂之用，亦有不少商務用新功能，究竟新的鍵盤好用嗎？

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