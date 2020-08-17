隨著技術成熟，真無線／全無線藍牙耳機越賣越平，近來兩大平價電子品牌小米、華為 Honor 出手，新品價格十分吸引，最便宜的居然可以＄300 有找，音質媲美 Apple Airpods 之餘，智能功能亦相當齊全。

《香港01》科技玩物記者趁小米真無線耳機 Air 2S 以及 Honor Choice MOECEN 推出市場，來個極速試玩，同時也為大家介紹一下近來市場上千元以下的抵玩真無線耳機。

小米真無線藍牙耳機 Air 2S（左）及 Honor Choice MOECEN（右）在設計上都分別有點「致敬」了 Apple 的耳機產品，一個像 AirPods，另一個就似 AirPods Pro（蔡浩騰 攝）

小米真無線藍牙耳機Air 2S

小米真無線藍牙耳機Air 2S 是小米在香港發售的第三款全無線耳機，亦可以算是「小米無線耳機 Air」的加強版本，只不過兩者售價一樣同為＄469，在市場上都可以算是平價選擇之一。

在小米官網上兩代藍牙耳機 Air 2 皆有售賣，識買當然是買 Air 2S 啦（圖 小米）

👇👇按圖即睇小米真無線藍牙耳機Air 2S 設計及功能評價👇👇

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Honor Choice MOECEN

華為過去幾年一直致力在手機以外發展「全場景」產品，音響產品是其中一環，而其子品牌 Honor 亦貫徹定位，推出的這款 Choice MOECEN 在香港僅售＄259，在「有品牌」的前提之下，這個價錢真的難逢敵手。

👇👇按圖即睇 Honor Choice MOECEN 設計及功能評價👇👇

另外 5 款千元以下真無線耳機、最平＄300 有找

除了以上兩款平價手機品牌出品之外，近期市場上亦有不同耳機廠商推出的真無線藍牙耳機，設計比小米、Honor 出品更有特色，亦且功能亦不錯，最重要是價錢一樣不貴，以下為大家介紹的 5 款耳機當中，最便宜的一款也只不過是＄299：

👇👇按圖即睇 5 款千元以下真無線藍牙耳機詳情👇👇

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同場加映：《新世紀福音戰士》EVA x Final 聯乘真無線藍牙耳機TWS

不要平價、要型格？日本耳機名牌 Final Audio 早前就推出了 EVA true wireless earbuds，在香港評價不俗，有興趣都可以參考一下開箱試玩報告：

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