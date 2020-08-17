消委會按摩椅3大選購使用貼士　有人投訴夾到腳痛　如何免中伏？

數碼生活
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都市人九成都會頸緊腰酸背痛，有能力買張按摩椅享受一下實是樂事。不過市面上品牌同型號眾多，如果使用短時間後便出現故障，便十分煩人。消委會最新（8月17日）的報告中指出，該會不時會到有關電動按摩器的投訴，大多涉及保養維修問題，本文就列出了3個案例和選購使用貼士和大家分享。

消委會在報告中下結論指電動按摩產品價格貴而且不便搬動，消費者一般不會經常更換，因此產品的耐用性和保養就最為重要，希望品牌別忽略了對舊產品的支援。另外，消費者在購買和使用上也有很多要注意的地方，以下就提供3個貼士。

大家在選購電動按摩器或按摩椅時應親身試清楚其品質及功能。（《炮仔聲》劇照）

👇👇👇點圖看按摩椅中伏案例及消委會3大購買使用貼士👇👇👇

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資料來源：消委會

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觀看完整全文及選購電池貼士：消委會30款電池測試結果　最抵用不是勁量金霸王　附選購使用貼士

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