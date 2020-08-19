【Back To School 2020】每年暑假的大專生手提電腦（Notebook）優惠又推出，今年的「Notebook Ownership Program」向 13 間大專院校提供買手提電腦優惠，同時已公開大部分院校可選擇的品牌和優惠機款。以下幫大家整合全 13 間大專院校優惠，以及有那些手提電腦推薦各位大專生入手。

👇👇👇13 間大專院校可選擇的品牌👇👇👇

香港大學提供優惠品牌：ASUS﹑DELL﹑hp﹑Lenovo 香港城市大學提供優惠品牌：DELL﹑hp﹑SAMSUNG 香港中文大學提供優惠品牌：ASUS﹑DELL 香港科技大學提供優惠品牌：ASUS﹑DELL﹑Lenovo 香港教育大學優惠品牌：ASUS﹑hp﹑Lenovo 香港公開大學優惠品牌：ASUS﹑Lenovo 香港恒生大學提供優惠品牌：ASUS﹑hp 職業訓練局VTC提供優惠品牌：ASUS﹑Lenovo 東華學院提供優惠品牌：DELL﹑Lenovo 耀中幼教學院優惠品牌：Lenovo 明愛專上學院：待更新 明愛白英奇專業學校：待更新 香港大學專業進修學院HKU SPACE：待更新

👇👇👇「Notebook Ownership Program 2020」5大品牌電腦優惠，附編輯推薦機款👇👇👇

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【Back To School 2020】每年暑假各個品牌都會推出「Back To School」買電腦優惠，讓香港各大專院校的學生和教職員，用較優惠價格入手學習和工作所需的手提電腦，當中 Apple 是學生重點留意的品牌。 今年的「U-Mac Program 2020」優惠已經推出，多款 Mac 系列產品減價，甚至比 Apple 官網的教育商店的優惠更便宜。

👇👇👇「U-Mac Program 2020」Mac 系列電腦優惠，四款編輯推介，平過Apple教育商店👇👇👇

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想知用什麼信用卡可以更優惠入手 Mac 產品？即睇：Back To School 2020｜大學生U-MAC優惠 買Macbook最多減$2800