如果在90年代開始用電腦上網的朋友，相信對Internet Explorer（IE）瀏覽器不會陌生，微軟Microsoft這個曾壟斷市場的程式在時代巨輪下，終於步入最後階段，微軟宣布將於2021年8月17日終止旗下所有IE產品的支援，意味著推出了25年的IE正式退役。

微軟目前全力把資源投放在新瀏覽器Edge之上，而預計從今年11月30日之後，Microsoft Teams服務終止支援IE11瀏覽器，部分服務可能會出現無法正常運作的情況，到明年8月17日Microsoft 365等服務也會完全停止支援IE，對於這個滿載大家上網回憶的瀏覽器，實在是一個時代的終結。以下就和大家一起回顧IE發展史上的樂與怒，當中的經歷你又記得嗎？

相信不少人上網第一件事就是學用IE，現在來到終結時候，實在有點感嘆。

👇👇👇點圖看Internet Explorer 25年來威水史與麻煩事回顧👇👇👇

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同場加映：日本攝影師將微波爐食品拍成高級料理

日本有位攝影師最近分享如何把簡單不過的便利店微波爐食品拍攝成豪華豐盛美味料理。把8款從7-11便利店購買的微波爐食品（包括豆腐、炒牛蒡、玉子燒、羊栖菜煮 、豆芽炒蔬菜、鹽燒鯖魚、醃黃蘿蔔及味噌湯）拍得像豪華豐盛好味料理，美輪美奐令人食指大動。

👇👇👇攝食呃Like必學8招技巧：一秒變7-11微波爐食品為超吸引料理👇👇👇

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觀看全文一共8招技巧及完成品照片：日本攝影師將微波爐食品拍成高級料理 8招相機食先心得打卡必學