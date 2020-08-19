懶人包5間虛擬銀行開戶存款優惠　ZA、WeLab、Livi、壹賬通、天星

香港的虛擬銀行包括 ZA Bank、 WeLab、Livi Bank、平安壹賬通銀行、airstar 天星銀行等在 2020 年陸續投入服務。疫情之下，大家更少會到實體銀行分店處理自己的財務，到底一眾虛擬銀行有乜著數優惠，即刻同大家睇睇！

現時香港已投入運作的虛擬銀行，包括 ZA Bank、 WeLab、Livi Bank、平安壹賬通銀行、airstar 天星銀行。其中最早開業的 ZA Bank，現時優惠主要針對已經開戶的客人，但新客戶就可以享用貸款優惠。另外 WeLab 則是一眾虛擬銀行中，暫時唯一一家提供實體銀行卡，可以透過 MasterCard 系統作預付卡消費的虛擬銀行。

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虛擬銀行對比傳統銀行，除了在大部份服務均免收手續費之外，亦提供相對上更高的活期及定期存款利率，吸引用戶開戶。大家可以放心，香港虛擬銀行同樣受香港金融管理局《銀行業條例》所規管，存戶同樣受到存款保障基金的保存，最高的保障額為港幣 50 萬元。其中現時除 WeLab 提供實體銀行卡外，Livi Bank 已經可以在手機 App 中配合銀聯二維碼系統消費，而 ZA Bank 亦跟 Visa 方面有合作，相信會於短期內推出類似服務。另外，平安壹賬通現時仍處於試業階段，部份優惠需要聯絡銀行方面參與。

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