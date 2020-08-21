周末網店開倉、限時優惠陸續有來，先是友和VIP狂歡節於8月22日推出過百款電腦產品限時搶購，豐澤網店即日電子產品開倉一星期！另外Lenovo電腦開倉即將舉行、 一田 及 AEON ， 兩大百貨同期舉行開學電腦產品特價發售，集合共100件數碼產品，買氣滿滿！

友和VIP狂歡節8月22日（六）以電腦為主題，一口氣推出過百款電腦產品：Apple iPad系列九折、平板電腦特價。

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👇🏻 👇🏻 豐澤網店Outlet亦於8月21日起舉行開倉，當中 Fujiflim 富士XE-3無反相機，Sony、Olympus相機特價，推介當中19款精選數碼產品附開倉價【點圖放大睇詳情】👇🏻 👇🏻

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（注：除列明新機外，部分型號為短暫陳列品）

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👇👇 一田百貨Yata 及 AEON百貨 亦舉行開學優惠至9月初，包括Acer電競級及hp手提電腦平均七至八折發售，以下提供兩店特價電腦產品清單連售價👇👇

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