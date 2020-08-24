智能手機由2007年Apple首部iPhone 2G開始，於2010年代這十年間進入全盛時期，現在經常被人說已經30歲的90後們，在當年正是18、22的學生哥，還記得自己人生第一部智能手機是什麼品牌型號嗎？

連登討論區（lihkg）近日有網民發起「你人生第一部智能手提電話係邊部？」的帖子，引來不少朋友回覆，可能好多人以為iPhone最普及，但原來而對於90後來說當時iPhone 2G、3G都太早或太貴，反而一些已沒落的品牌如HTC、LG才是當年大熱手機，而且不少人用智能手機目的是玩《Angry Brids》，功能並非首選條件，對那時的學生來說，只要可「彈雀」就夠了，看到這個帖子實在是集體回憶滿載。

有連登巴打開PO問大家記不記得人生首部智能電話，而樓主本人則點了10年前出品的LG舊機給大家回味一下。

細數90後人生第一部智能手機，邊部最靚、最勁同最多人用？（點圖看）👇👇👇

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十年前玩《Angry Brids》是好多人買智能手機的原因。

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