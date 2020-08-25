在較早前的 Unpacked 發布會上，Samsung 一口氣帶來 5 件新品；當 Galaxy Note 20 系列等產品陸續推出市場之際，另一萬眾期待新機 － 摺機二代 Galaxy Z Fold 2 卻仍然推出無期。

雖然 Samsung 方面對於 Galaxy Z Fold 2 的上市資料三緘其口，然而這卻阻止不了人們對這部新摺機的熱情。

不久前，有中國內地媒體率先找來 Galaxy Z Fold 2 的實機進行了詳細評測，並將之與上一代 Galaxy Fold 並排比較，讓我們更清楚兩代摺機在設計與規格上的差異。

👇👇👇按圖即睇 Samsung Galaxy Z Fold 2 評測內容👇👇👇

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據消息指，Samsung 為了不影響 Galaxy Note 20 系列的發售而將 Galaxy Z Fold 2 的上市資料押後至 9 月時份公布，據講他們最快會於 9 月 18 日將 Z Fold 2 推出市場。

而在售價方面，目前傳聞 Galaxy Z Fold 2 將會定價約＄2000 美元、換算約＄15000 港幣，即使站在旗艦機的角度仍然堪稱天價，然而今代在保留摺疊設計的同時於耐用度上應該比上代更強，這個價錢也算是花得其所。

資料來源：靈感研究所@YouTube

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今代 Galaxy Z Fold 2 採用可變角度轉軸，搭配三主鏡頭於攝影方面的玩法將會比一般手機多，想知如何拍攝到好的人像相片？可以參考下攝影達人的意見：

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