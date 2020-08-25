Apple Store蘋果直營店在全球24個國家有超過500間，單是香港都有6間，大家可能見香港的都是在商場內細細家無甚特別，但其實在海外的Apple Store每家都各具特色可說是藝術品，官方最近就公布即於新加坡開設第3間分店，而且更是全球首次建在水上的設計！

Apple Marina Bay Sands座落在新加坡濱海灣金沙酒店附近，是蘋果全球第512間分店，同時也是蘋果第一次採用球形設計的Apple Store，外觀非常Cyber像是劇院又像是太空船，更是全球首間興建在水上的Apple Store，顧客由岸邊進入店舖需要經過一條水上通道。雖然目前還未正式開放，但已有好多當地人前往拍攝其壯觀外貌，大家可以點擊下圖先睹為快。👇👇👇

蘋果全球第512間分店設於新加坡名為Apple Marina Bay Sands，同時也是蘋果第一次採用球形設計的Apple Store。（todayonline）

資料來源：todayonline

水上店雖然有型但仍未開幕，以下我們就整合了全球12間同樣充滿特色的Apple Store作介紹，不知你又去過沒有？

👇👇👇全球12間特色Apple Store點圖看👇👇👇

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圖片來源：Apple、資料圖片

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