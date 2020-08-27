撰文：林勇
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Dyson Digital Slim 輕量化無線吸塵機正式推出，無論機身、重量都比以往Dyson吸塵機輕盈得多，就算是女士都可以輕易單手抬舉工作。就算機身細小，但吸力仍然不減，更直逼旗艦級性能！《香港01》記者早前率先上手試用。
Dyson這部輕量化無線吸塵機 Dyson Digital Slim，機身更細、更輕，吸力卻與以往旗艦級無線吸塵機差不多。對於日日都需要吸塵的香港家庭非常合適，而且因其輕量化設計，非常合適女性單手工作。
更重要是，Dyson Digital Slim 新機加新吸頭、轉換頭，實用性大增，售價四千多元，性價比算高。究竟新機還有什麼賣點及特色？
Dyson Digital Slim 只有1.9kg非常輕巧。（林勇攝）
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