【開學 Notebook】疫情關係，不論學生或打工仔都對電腦更加依賴，家中一部電腦都可能不夠，部分人會選擇用比較低廉的價錢，入手多一部 Notebook 應付 Zoom 上學﹑開會等需要。筆者直接走入腦埸，幫大家找找有什麼平價抵玩的 Notebook 之選。

👇👇👇7 部腦埸平價 Notebook 推介 開學／WFH 都啱用（價格只供參考，以店舖／品牌定價為準）👇👇👇

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文書機點揀好？

由於很多家長要為子女入手學習所需的 Notebook，但因為不太熟悉電腦硬件規格，選購時出現不少困難。以上推介的都主要是用在文書工作上，價格由 $2,799 至 $6,498 不等，都屬較平價的選擇。如打算買來只是基本文書使用﹑上網，不會打機和繪圖的話，可以把注意力放在 SSD 和處理器上，較建議選擇 256 GB SSD 以上和 10代 i5 CPU 的硬件（在較低預算的選擇下）。

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【買 Notebook 注意事項】由於疫情令學習和上班的模式改變，手提電腦的需求急升，但行入腦埸又怕買錯機，望著一堆硬件的規格和代號又看不明白？那你就要在買手提電腦前了解，以下 7 大注意位，原來 CPU﹑SSD 也不是那麼複雜。

👇👇👇買 Notebook 前必要注意的 7 件事👇👇👇

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