由 Square Enix 牽頭製作的《Marvel Avengers》今日（9 月 4 日）正式推出，拜 MCU 電影的人氣所賜，此遊戲絕對賣過滿堂紅。 然而，早在「復仇者」的名堂打響之前，Marvel 就已經授權過一款《Avengers》遊戲開發，更已接近完成，只不過因種種原因被中止開發。

因著近日《Marvel Avengers》新遊戲推出的人氣，外媒就訪問了幾位在 10 年前負責開發《Avengers》遊戲的廠商 THQ 的幾位高層與製作人，帶來這個被塵封 10 年、幾乎迫瘋製作人們的遊戲黑歷史。

開發到設計師崩潰、《Avengers》中止開發黑歷史

第一身視點的超級英雄遊戲，即使放到今時今日，其實仍然是一個十分新穎的概念（YouTube 截圖）

THQ 在開發《Avengers》遊戲之前，就已經是開發電影改篇遊戲的常客，包括《Cars 反斗車王》、《Megamind 毛百萬》的遊戲都是出自他們的手筆，而且銷量還不俗。只不過《Avengers》遊戲的開發計劃時點卻相當微妙，讓遊戲的開發在後來一步步陷入泥沼。

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更多未公開遊戲截圖👇👇👇

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復仇者不死、《Avengers》10 年後傳承復活

《Avengers》遊戲被中止開發的兩年之後，THQ 也陷入財困，最終在 2013 年入稟申請破產，而《Avengers》遊戲亦被 Marvel 塵封，直到幾年前 Marvel Studio 成立獨立的遊戲部門，先與 Sony 製作了大獲好評的《Marvel's Spider-man》，之後就輪到今日登場的《Marvel Avengers》。

雖然等足 10 年，但在 PS4、PC 上登陸的《Marvel Avengers》根正苗紅、有 Marvel 監督生產，質素更有保證。

幾位前 THQ 製作人在談及當年被中止的《Avengers》都相當可惜，不過在精神上而言，新的《Marvel Avengers》繼承了不少被中止開發作品的玩法，例如多人連機、自選英雄等等，都算是向這款胎死腹中的遊戲致敬了。

資料來源：CNet

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