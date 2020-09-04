最新一代Apple 旗艦產品iPhone 12即將推出，iPhone 11 Pro Max 及全系列 iPhone 11 開始出現散貨劈價優惠，網店及門市最勁減價達到 $2,700！到底應該等 5G，定趁優惠入手 iPhone 11 系列，即睇優惠詳情！

iPhone 11 Pro Max 及 iPhone 11 全系列今次劈價比較特別，除了是全部行貨之外，更加是毋須簽約的「淨機價」，對於一直因為價錢未有入手 iPhone 11 系列的朋友，是時候上船了！不過且慢，雖然今次優惠實在吸引，而且部份型號更減價達 $2,700，不過並非全部型號均大手劈價，似乎減價幅度跟商戶的庫存成反比，意思即是，愈受歡迎的型號，優惠愈少。

👇👇👇 iPhone 11 Pro 及全系列散貨劈價詳情 👇👇👇

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iPhone 12 系列將會在 10 月正式發布，傳聞將會在 10 月底及 11 月中前分開兩批推出，全系列如無意外將會全部支援 5G。相信到其時 iPhone 11 系列會有更多劈價優惠，不過到時候 Apple 很大機會已經將部份型號或容量終止發售，大家亦未必可以用優惠價買到心頭好，所以現時決定的考慮，主要是大家是否準備今年上船使用 5G 網絡。

今次優惠價同時出現在 3 香港網店的「狂賞星期 3」優惠，以及連鎖店 AT+ 的門市散貨優惠，據聞熱門型號已經開始缺貨，有興趣的朋友記得快手搶購。

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