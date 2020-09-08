【LG Wing 發布前流出】在手機方面沉寂了好一段時間的 LG，在 2020 下半年好像刻意地避開競爭，殊不知卻在密謀發布一部有趣的雙屏幕機種，其名為「Wing」。

近年一直未有放棄雙屏夢的 LG，早前有傳聞指他們正打算推出一部造型較為另類的雙屏幕智能手機，名稱為 LG Wing。

LG Wing 是 LG 旗下實驗計畫「Explorer Project」催生的產品，它的設計相當特別，採用上下疊放的雙屏幕設計，其機面的 6.8 吋主屏幕可以進行 90 度旋轉，露出下方 4 吋大小的 1：1 比例副屏幕。

扭轉屏幕後的 T 字造型與早年的日系機種設計有幾分相似，例如圖右的 SHARP 945SH（圖 MyFigureCollection）

由於今次 LG Wing 旋轉屏幕後露出的是屏幕而非單純的建盤，除了最簡單的多工功能之外，LG Wing 的轉屏／雙屏設計至少會衍生出4 個不同實用操作：

在其他規格方面，據說 LG Wing 內置的處理器為中階的 Qualcomm Snapdragon 765G，於效能上未能與旗艦機比拼，但由於轉屏工藝的關係，其定價將有可能定在＄1000 美元左右。LG 在較早前已經發出傳媒邀請、將會在 9 月 14 日舉行新品發布會，屆時將會有更多有關 LG Wing 的資訊發放，各位不妨期待一下。

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