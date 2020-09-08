Apple 秋季發布會9月15日舉行，iPhone 12 及 iPad Air 4 都是傳聞將會登場的新產品，不過除了 iPhone 及 iPad 外，相信還很很多新產品登場，Apple Watch 6 或新 AirPods等。記者就為大家事前預測今年 Apple 將會有什麼新產品登場，以及總合 iPhone 12 較可信的傳聞消息。

今年Apple Event秋季發布會將在9月15日舉行（美國時候早上10時，亦即是香港時間9月16日凌晨1時），以往這個秋季發布會都是每年旗艦iPhone的登場時機，不過今年是否繼續做主角呢？而綜合多方面的報導，今年Apple除了iPhone 12外，還有極多新產品推出，如iPad Air 4、Apple Watch series 6等，下文就先為大家總合多個月來，有關 iPhone 12 較可信的傳聞消息，以及分析今次 9月舉行的秋季發布會究竟會有什麼新產品推出呢？

9月15日的Apple Event將會有什麼新產品公布呢？iPhone 12會否登場？（Apple）

iPhone 12 有傳會有4個型號外，還會向經典iPhone機身設計致敬，以及推出新顏色。究竟還有什麼可靠的傳聞？以及iPhone以外還有什麼產品推出？即點下圖文分析👇👇👇👇

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同場加映：內地網站有消息指，iPhone 12 系列的國行版售價已被曝光，更指全系列 4 款機型都配備 5G 網絡。5G 令成本上漲的同時，iPhone 12 國行版傳出的售價，卻好像沒有與 iPhone 11 系列推出時差太遠。

👇👇👇iPhone 12 國行版傳聞售價👇👇👇

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