不論是大學生、中學生終於開學，除了在家學習外，學生用手機或平板時間越來越長，所需數據用量自然越來越多，以下就為大家精選多間網絡商免簽約及上台的學生及平價 Plan，等大家可以安心使用流動數據。

各大網絡商現時均有推出學生月費計劃及，部份適合全日制學生、部份則主要讓大專生參與。以下就為大家分別揀旗毋須簽約，可以每月輕鬆選擇是否使用甚至改變用量的免簽約計劃，以及簽約上台領取更多優惠的上台學生 Plan。免簽約方面，記者就特別挑選了使用 SmarTone 網絡的自由鳥 Birdie、使用 3HK 網絡的 MO 及使用 HKT 網絡的 Club SIM，與 SmarTone、3 香港及 csl. 的簽約學生 Plan 分別介紹。

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【2020年 9月 10月 Ｇame表 PS4 Switch XBox One PC Steam 遊戲時間表 】不少人已經正在玩《復仇者聯盟》，接下來還有買《NBA2K21》紀念Kobe。而兩大足球遊戲《PES 2021》、《FIFA21》都將陸續推出，球迷世界！PS4還有《幪面超人》及《真女神轉生III HD Remaster》，Switch 迷要留意10月的《Pikmin 3 DX》，最後有《看門狗 自由軍團》，想知道這兩個月到底有幾多大作？即睇完整文章：2020年9與10月新Game一覽 PS4、Switch、PC、Xbox注目新遊戲推介