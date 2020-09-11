【Huawei Watch Fit 健體手錶】據說 Apple 即將在 9 月 15 日帶來新一代的 Apple Watch Series 6，不過作為國產科技巨頭的華為，就搶先一步在 9 月 10 日晚上發布了一枚名為 Huawei Watch Fit 的智能手錶。 Huawei Watch Fit 不單與 Apple Watch「撞樣」，而且功能更強的同時以掛著更低廉的售價吸引新客。

搶先 Apple Watch 加新功能？Huawei Watch Fit 10 大賣點

Huawei Watch Fit 的設計與華為過去幾年的智能手錶有相當大的分別，錶面變成長方型，採用金屬框架及渾圓的矽膠錶帶 － 就像一枚拉長了的 Apple Watch；不過 Huawei Watch Fit 的價錢不過是一枚 Apple Watch 的四份之一，卻帶來相當全面的健體智能手錶功能：

👇👇👇按圖看 Huawei Watch Fit 10 大規格與功能👇👇👇

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Huawei Watch Fit 售價及上市日期

Huawei Watch Fit 在歐洲的售價為 129 歐羅、折合約＄1200 港幣，但其實早前在阿聯酋已經率先以＄110 美元的價格開售，折合港幣亦即＄850 左右，只不過是 Apple Watch 的四份之一價錢，卻有著相當多元化的功能，性價比值得一讚。

在上市日期方面，華為 CEO 余承東在發布會上就指 Huawei Watch Fit 將會在 9 月在全球市場陸續上市，預料稍後也會進軍香港，可以為智能手錶市場帶來一更平價的選擇。

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是次華為公布的新品陣容中，並未有新智能手機，一來是為了不讓其他新品搶去即將登場的 Mate 40 系列的鋒頭，但同一時間這些「全場景」新品都是未有受美國制裁令所影響的產品，在未來或者有更好的銷路。

究竟在華為自家製的鴻蒙來到之前，華為手機還將面對何種影響？以下就為大家歸納了 8 項用家或者想知的問題：

👇👇👇 華為手機的現在與未來 8 個 Q&A 👇👇👇

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