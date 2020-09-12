【華為 FreeBuds Pro 無線耳機】講到手機用的主動降噪耳機，相信不少人首先會想起 Apple AirPods Pro，不過近來不同手機廠商都推出了同類型競爭，先是 Samung 的 Galaxy Buds Live，而日前華為也祭出傳聞已久的 FreeBuds Pro。

Huawei FreeBuds Pro 比 AirPods Pro 更優勝的 7 大賣點

FreeBuds Pro 已非華為旗下首款真無線藍牙耳機，不過論到加入主動降噪功能的，FreeBuds Pro 卻是頭一款，而且在各個範疇都似乎比 AirPods Pro 優勝一點：

👇👇👇按圖即睇 FreeBuds Pro 比 AirPods 強的 7 大特點👇👇👇

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華為 FreeBuds Pro 售價及上市日期

數完華為 FreeBuds Pro 比 AirPods Pro 強的 7 個賣點，其實它還有一樣比 Apple AirPods Pro 更強，那就是售價。在下筆時華為已經公布了 FreeBuds Pro 的中國內地售價。

FreeBuds Pro 將會有兩個版本選擇，分別在於配置有線或無線充電盒，售價分別為 1099 人民幣及 1199 人民幣，即折合港幣$1240 左右起，對比起官方售價＄1899 的 Apple AirPods Pro，華為出品的 FreeBuds Pro 於售價上吸引不少。

FreeBuds Pro 將會在 9 月 23 日起在中國內地開始預訂、10 月正式開售，按照華為的產品推出慣例，香港市場在年終前應該會迎來 FreeBuds Pro 的行貨上市，有興趣的朋友可以耐心等一下。

同場加映：平價真無線藍牙耳機、＄300 以下有交易

如果預算有限，又不介意沒有主動降噪功能的話，在目前的藍牙耳機市場中也有大量平價選擇，例如早前我們進行過評測的 小米Air2S、Honor ChoiceMOECEN 等，都是幾百元就有交易：

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