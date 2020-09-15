消委會12款全高清車Cam評測　價錢貴未必好　小米$429撼贏千元貨

【消委會｜行車記錄儀評測｜精選6款車Cam】香港地人多車多，司機有車Cam傍身好緊要。行車間發生交通意外或泊車時遇到罪案，拍攝良好的行車記錄儀可無間斷錄低路面情況，留下證據以便追究責任。消委會測試12款香港有售的車Cam，當中有樣本售價偏高，卻在低光或高速時拍攝表現欠佳，影像模糊甚至無法看清前方車牌號碼，可見價錢貴不一定質素好。

【消委會車Cam評測】今次實測12款香港和英國有售的行車記錄儀，售價範圍由$429至$2,280不等。當中8款為單一拍攝裝置，安裝於前方擋風玻璃上拍攝車前路面情況。4款分前後鏡頭雙裝置，分別安裝在前方及後方擋風玻璃上同時記錄車前及車後路面情況：

👇👇👇消委會實測12款車Cam總體評分結果👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

Transcend以吸盤安裝，角度易調校、不阻礙視線，操作簡單兼屏幕顯示清晰，在使用方便程度獲高評分。Viofo及Papago!前後鏡頭均只提供雙面貼紙固定，不便改變位置或移除，亦無提供快速入門指南。加上使用手冊字體細小和睇片操作繁複，方便度較差。Papago!的輕觸式屏幕常無反應外，跟IROAD都只能錄製.jdr影片，必須使用品牌官網下載之播放器，不支援Media Player、QuickTime或VLC等主流軟件。如此格式限制不便傳片。

但是次評測重點是比較樣本的拍攝表現，包括影片質素（日夜間清晰度、細節可讀度）、高速行車時畫面穩定度、影像涵蓋範圍等細項。始終清楚拍下其他車輛的車牌號碼及道上路標內容，是車Cam錄影最主要作用。即睇分析報告：

👇👇👇消委會實測12款車Cam拍攝表現報告👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

5款獲4星最高評分；4款獲3.5星評分；3款只獲2.5星低分。低光下或高速駕駛時錄像畫面出現起格或窒礙的不良情況，多發生於評分較低的車Cam，當中有着售價近兩千和超過兩千的機款，可見拍攝質素未必跟貴價成正比。

裝車Cam屏幕須能自動關閉免犯法

行車時車Cam自動關閉屏幕是另一重要功能。有屏幕顯示、能播片的行車記錄儀都受《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章）規管。有關規例列明：

1. 能夠播放預錄影像的視象顯示器，不可安裝在駕駛座椅前方的任何地方。 2. 同時駕駛者在駕駛時，不可看到視象顯示器的屏幕、不可接觸到視象顯示器的按鈕。

運輸署提醒，駕駛者在駕駛座椅時可看到（無論是直接看到或是經反射後看到）該視象顯示器部分或全部屏幕的地方；或駕駛者在駕駛座椅時可接觸到該視象顯示器的控制器的地方（而該控制器並不屬聲量控制及開關掣），便屬違法。消委會認為現行規例有灰色地帶，呼籲有關部門作出清晰指引或修改不合時宜、不清晰的條文，另建議駕駛者如遇意外，不要於安裝在車上的行車記錄儀直接觀看發生經過。可先從車上拆下車Cam才播片、或透過接上了車Cam的流動裝置播片。

Blackvue、DDPAI、Asus、Thinkwere及IROAD沒有屏幕，用家必須以WiFi連接流動裝置用App來設定及睇片，先天上已免於犯法。其餘樣本皆有屏幕，但行車時均會自動關閉顯示，避免司機駕駛期間分神觀看。Motorola不支援WiFi連接，須從車Cam屏幕直接睇片或取出記憶卡並於電腦上播片，相對不便。其餘均支援WiFi連接及可透過App播片。

👇👇👇消委會精選6款車Cam，當中以小米性價比最高，撼贏不少千元貨👇👇👇

車Cam也有防盜救命作用。是次全部測試樣本均具備「停車模式」，於待機模式時若感應到車輛受碰撞便立即開機自動錄影，有助紀錄周遭發生的交通事故或罪案經過，提供片段證據。Transcend、Blackvue、HP、Mio、Viofo、Asus、Thinkware、IROAD和Papago! 9款同時具備動態偵測功能，只要感應到有物件在鏡頭前移動，便會立即開機錄影。

電源配置跟車Cam停車模式有莫大關係。只有Asus一款在毋須接駁車輛電池的情況下可以啟動停車模式，其餘必須透過專業技師把車Cam直接接駁車輛的電池取電方可啟動，否則泊車時不能監察。Blackvue、IROAD和Papago! 3款一駁即開，其餘必須手動設定方能啟動此模式。

資料來源／更多詳情：網上《選擇》月刊527期（2020.09）

同場加映：消委會評測10款隨身負離子空氣淨化機

消委會最新一期的《選擇》月刊，亦公布了10款隨身負離子空氣淨化機（空氣清新機）測試結果，發現所有除菌表現都未如理想，絕對不能取代口罩的抗菌作用。

即使在細小密封空間做測試，所有樣本的除菌率只有7至8成，另外有8款樣本評分僅取得2.5或以下（滿分5分）。究竟隨身空氣淨化機作用是否有限，消費者能否信賴呢？下文將有詳細解釋。

👇👇👇10 款隨身負離子空氣淨化機測試結果，測試臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及除 PM2.5 能力（按評分倒序排列）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想睇埋其餘評測結果及5大使用貼士？即看完整全文：消委會｜10款隨身負離子空氣淨化機評測 除菌、PM2.5能力總整理