新iPad Air用A14處理器、TouchID多色機身　預示iPhone12超強規格

【iPad Air 2020】在剛舉行的「Time Flies」網上發布會中，Apple 主力更新了 Apple Watch 以及 iPad 兩大產品線，而在尤如「前菜」一般的第 8 代 iPad之後，Apple 端出的新一代 iPad Air 可謂驚喜連連！

全新 iPad Air 的 6 大設計、功能賣點檢閱

是次推出的 iPad Air 乃是 Apple 自 2019 年 3 月發表的 iPad Air 3 後、時隔年半推出的新作，Apple 方面強調今代用的是全新設計，而其外觀明顯有向 iPad Pro 系列機種借鏡。

新一代 iPad Air 除了外觀更多姿多彩之外，其內置的 A14 Bionic 處理器規格更堪稱業界最強，甚至可以從其身上看到一點 iPhone 12 的規格端倪：

+ 2 + 2 + 2

新一代 iPad Air 之定價為港幣＄4,799 起，但就要等到 10 月才會正式供應市場，以此時間來看，大概就是會與傳說中的 iPhone 12 一同登陸了吧？

第 8 代 iPad 變平價入門版

與大更新的 iPad Air 相比，同場發表的第 8 代 iPad 在規格上就似乎輸蝕了不少。其設計與上代分別不大，不過主要的處理器規格就升級至 A12 Bionic、支援第 1 代的 Apple Pencil。

第 8 代 iPad 依然保留了 TouchID Home 鍵（圖 Apple）

第 8 代 iPad 主要的吸引之處，大概就在於它的價錢降至港幣＄2599 起，論起始價格比 iPad mini 還要便宜，而且不用等、9月 18 日就正式發售了。