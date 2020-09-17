新iPad Air唔抵買？網民不入手6理由：打機體驗比iPad Pro輸一截

【新 iPad Air】Apple 發布會今次的焦點大多集中在新 iPad Air 身上，不過網民對新 iPad Air 的反應似乎不太正面，甚至預測新 iPad Air 將會滯銷，同時會令更多用家轉投入手 iPad Pro。為什麼網民會有以下推測呢？即睇香港﹑Reddit 網民對新 iPad Air 的意見。

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【AppleCare+】Apple 發布會雖然沒有 iPhone 12，的確令人有點跌眼鏡，不過原來 Apple 為用家帶來了神秘的驚喜，就是升級了 AppleCare+ 的服務！在2年的保養期內，由兩次意外損壞的保障服務（如爆 Mon），增加到每年兩次。換言之，有多達4次的意外損壞保障，令升級 AppleCare+的價值大大增加。

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想知邊 8 款 Apple 產品可享有 AppleCare+ 改例後，每 12 個月 2 次意外損壞保障？即睇：AppleCare+用家福音 兩年維修次數翻倍變4次 附10大保養貼士