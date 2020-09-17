Sony Xperia 5 II正式公布，一如傳聞將配備 6.1 吋 120Hz 的 21:9 電競級屏幕，而且跟同系的 1 II 一樣，在拍攝上引入大量的 Sony A 系相機功能，而且更加是首部可以拍攝 4K HDR 120fps 影片的手機。

Sony Xperia 5 II 一如傳聞一樣，配備 6.1 吋 120Hz 的 21:9 HDR AMOLED 屏幕（1080 x 2520），而且更大幅提升拍片能力，成為首台支援 4K HDR 120fps 影片拍片的手機，可以製作慢動作的 4K 影片。

對比起年中的 Xperia 1 II，Xperia 5 II 明顯在屏幕上有顯著的提升。雖然 6.1 屏幕比起 6.5 吋屏幕稍微縮水，不過 Xperia 5 II 的屏幕更新率大幅提升至 120Hz 的水平，而且屏幕觸控取樣率更加提升至 240Hz，完全是提升到電競級手機的水平。配合 Xperia 5 II 視野更廣的 21:9 屏幕及遊戲增強器等功能，似乎有意挑戰一眾電競手機的市場。

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Xperia 5 II 機背 3 鏡頭沿用跟 Xperia 1 II 相同的規格，起用 Zeiss T 鍍膜，其中包括 1,200 萬像素主鏡頭（f/1.7、視角82 度、OIS）起用 1/1.7 吋 Exmor RS for mobile 感光元件及 BIONZ for mobile 影像處理器、1,200 萬像素超廣角鏡（f/2.2、視角 124 度）及 1,200 萬像素 2X 變焦鏡（f/2.4、視角 34 度、OIS）。

配Photo Pro 功能 AI追焦眼睛

值得一提的是，Xperia 5 II 就不配備 ToF 鏡頭，未知對低光拍攝及追焦等會否造成影響。不過，手機跟 Xperia 1 II 一樣配備專業級的 Photo Pro 及 Cinema Pro 拍攝功能，前者可以用 AI 對人像及動物的眼睛進行自動追焦，而且可以作 20fps 自動對焦/自動曝光的高速連拍，並作每秒 60 次 AF/AE 計算，確保手機可以捕捉重要的時刻。

Sony Xperia 5 II 內建 Snapdragon 865 5G 流動平台及 X55 5G Modem-RF，配備 8GB RAM + 128/256GB ROM，設有 4,000mAh 電池，支援 IP65/68防水防塵，設有黑色、藍色、玫瑰木色和灰色機身選擇，將會在秋季正式推出。香港發布會將會在本月 24 日舉行，記者將會為大家帶來更進一步的測試報道。

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