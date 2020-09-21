【借東西的小矮人亞莉亞蒂】吉卜力官網開放多套動畫作品的劇照，包括《千與千尋》、《崖上的波兒》、《風起了》、《地海傳說》、《紅花坂上的海》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《回憶中的瑪妮》和《輝耀姬物語》。每套作品有50張、共400張高清圖提供免費下載。

《借東西的小矮人亞莉亞蒂》於2010年上映，宮崎駿負責企劃及編劇，鈴木敏夫監製、米林宏昌執導。劇情改編自英國小說家Mary Norton的奇幻小說《地板下的小矮人》（The Borrowers）。

故事講述少年「翔」因患心臟病而於郊外小屋療養。他偶然在草叢中看見一個約10公分左右的女小矮人「亞莉亞蒂」。原來屋底居住着一班小矮人，為求生存趁人類不注意時偷走人類一些日用品，是為「借物」。亞莉亞蒂得知翔並無惡意後，與他展開一段友情，同時保護家人免受翔高大的長輩侵擾。一套鄉郊小品，未睇過的讀者睇完以下 50張劇照或能引起興趣。

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資料來源：吉卜力

同場加映：《輝耀姬物語》50張高清劇照免費下載

【輝耀姬物語】吉卜力今次開放的多套經典動畫電影名場面高清劇照中，《輝耀姬物語》應該比較少人看過。由高畑勳執導，取材《竹取物語》，探討發生在輝耀姬身上的故事，並用上吉卜力工作室鮮有的水墨畫風格。仍沒看過的讀者，睇完以下50張劇照或能引起興趣。

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