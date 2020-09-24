Sony Xperia 5 II登場　實試速連拍功能　影風吹芒草輕鬆對焦？

Sony Xperia 5 II香港售價及優惠正式公開。配備 6.1 吋 120Hz OLED 屏幕的 Sony Xperia 5 II 早前公布後旋即宣布香港開賣，作為市場上少有的小屏幕旗艦，Xperia 5 II 的定價充滿驚喜，以下記者就為大家速試手機的拍攝及連拍能力。

Sony Xperia 5 II 配備 6.1 吋的 21:9 HDR AMOLED 屏幕（1080 x 2520），而且更支援電競級的 120Hz 屏幕更新率及 240Hz 的屏幕觸控取樣率。另外，手機更跟上半年推出的 Xperia 1 II 一樣，加入設有 Sony Alpha 專業級相機功能的 Photo Pro 及 Cinema Pro 拍攝 App，前者可以用 AI 對人像及動物的眼睛進行自動追焦，而且可以作 20fps 自動對焦/自動曝光的高速連拍，並作每秒 60 次 AF/AE 計算，就算是高速的運動拍攝亦應付自如。

👇👇👇 Sony Xperia 5 II 售價及優惠資訊（按圖放大看詳情）👇👇👇

Sony Xperia 5 II 缺少 ToF 鏡頭的影響

Sony Xperia 5 II 對比 Xperia 1 II，最明顯的分別除了屏幕大小之外，就是機背缺少了 ToF 鏡頭。ToF 鏡頭是用作測距之用，究竟欠缺了有關硬件，對 Xperia 5 II 的拍攝能力會否有很明顯的影響？記者就特別向 Sony 香港的人員查詢，得到的答覆是，缺少 ToF 鏡頭，在低光情況若果要作連拍，會影響了對焦的速度，不過若果連拍一般使用以日光為主，則沒有任何影響。

👇👇👇 Sony Xperia 5 II 連拍測試（跳舞）👇👇👇

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👇👇👇 Sony Xperia 5 II 連拍測試（芒草）👇👇👇

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從連拍測試可見，Sony Xperia 5 II 的連拍速度極高之餘，對焦亦非常準確。尤其是芒草被風吹動的情況下，其實一般來說是頗難準確對焦的，不過以 Sony Xperia 5 II 的 Photo Pro 就可以輕易對焦而且以高速連拍彌補風吹的拍攝困難。

記者之後會為大家以 Sony Xperia 5 II 作更詳盡拍攝測試，大家記得繼續留意 #HashTECH 科技玩物的跟進報道。

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