Apple Mask 原來真有其事，由 Apple 蘋果為前線員工設計的防疫口罩，已經陸續派發到本港及世界各地 Apple Store 員工手上，而 YouTube 頻道 Unbox Therapy 亦從獨家途徑獲得這一批本來應該只屬於 Apple 員工的口罩，而且更揭露不少設計上的特點！

這一款由蘋果推出的 Apple Mask，是跟 iPhone 12 Pro Max、全新 iPad Air 一樣，由 Apple 設計師自家設計，跟市面上一般口罩有不少分別。雖然現時未知 Apple Mask 使用那一種物料，及過濾規格達到什麼標準，不過相信 Apple 發放給全部前線員工使用，有關口罩一定達到現時必須的防疫標準。這一款口罩更加是可以重用設計，到底可以重用幾多次，Apple 的設計又有何特別之處，即刻睇睇！

👇👇👇 Apple Mask 蘋果防疫口罩全面睇（按圖放大看詳情）👇👇👇

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大家可以從圖片中，得知 Apple Mask 可以重複使用的次數及耐用性。雖然香港的 Apple Store 員工已經收到相同設計的 Apple Mask，未知他們會否捨得使用這款的超具紀念價值的口罩呢 ?

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Apple 及 Google 兩間科技巨頭在設計同用家體驗各擅勝場。兩間出品固然有互相「參考」之處，但其實在產品開發取向同設計理念方面，兩間公司有頗大分別。想知究竟 Apple 及 Google 設計概念有什麼差異之處，即睇完整文章：Google與Apple設計理念各走極端 10幅圖參透兩網絡巨頭如何稱霸