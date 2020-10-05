iPhone 12料下周發布　終極售價比上代平近千元？即睇10個新傳聞

iPhone 12即將發布！新機最終售價傳聞流出，比上代平近千元？Apple 上次9月的發布會中只公布了新iPad Air及Apple Watch series 6等產品，而萬眾期待的iPhone 12卻未見蹤影。最近不少外媒有傳Apple將於下星期（10月第2個星期），將會發布新iPhone 12，而且更爆料4款新iPhone的「終極」售價，竟然賣得比上代平近千元？

iPhone 12於上次Apple發布會中仍未登場，不少果迷仍然等待新機於10月推出。早前不少外媒報導Apple將於下周10月13日將會舉行小型發布會，集中公布iPhone 12系列以及AirTag，其他傳聞產品如AirPods、AirPower等都不會在下周的發布會登場。同時，亦有爆料大神「Apple RUMORs@a_rumors1111」爆出Apple已為新iPhone 12系列作「最後」訂價，最令人意想不到是，這「最終」售價全線都比上代平近千元，非常吸引！

曾經作不少準確「預言」的Apple RUMORs，今次爆新iPhone 12售價比以往的更平更抵。（網上截圖）

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同場加映：iPhone 12 mini 將會是 5.4 吋屏幕 iPhone 12 的正式名稱，究竟mini有什麼獨特吸引之處？下圖文為為大家整合一下。

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