手機遊戲的抽卡﹑轉蛋系統，如果放在現實會如何？日本 Twitter 用戶 @kimuti_X 把 UR﹑SR﹑R 等手遊的抽卡稀有度，放在老師身上。把遇到的好至差老師，畫成手遊中各種稀有度的卡牌，其中一些老師應該是在任何一間學校都會出現，如時常都保持憤怒的訓導主任。

👇👇Twitter 網民@kimuti_X 將在學校遇到老師的機率放入手遊抽卡稀有度設定，SP 至 N 級別，你又遇到哪一個 Ranking 的老師呢？👇👇

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你最「頂唔住」哪種老師？

筆者看這 19 種老師稀有度時，覺得最「難頂」的就是派工作紙時，會先把手指放在舌頭上，用口水濕一濕來分開一疊工作紙的老師。筆者中學時期，正正有一個老師會這樣做，而坐在第一個位的我，都會拿最中間的那張工作紙，而最後一位同學，每次都很不幸會拿到「口水工作紙」。你讀書時期，又有沒有遇到以上 19 種稀有度的老師呢？

同場加映：Twitter用手遊抽卡稀有度 分19種便利店顧客 SP級客有兩種

手機遊戲 10 隻有 9 隻都離不開抽卡﹑轉蛋系統，把遊戲角色分成各個級別，UR﹑SR﹑R 等都不會陌生，不過放在現實世界又會怎麼一回事呢？日本有網民把自己在便利店工作時，遇到的好至差顧客，畫成手遊中各種稀有度的卡牌，引起 Twitter 熱烈討論。很多網民回應指，為什麼他只遇到 R 和 N 等級的顧客。

👇👇👇Twitter 網民@kimuti_X 將便利店客人放入手遊抽卡稀有度設定，SP 至 N 級別，你又是哪一個 Ranking 的顧客？👇👇👇

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