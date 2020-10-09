iPhone for Life新plan幾百蚊出iPhone 12？Apple 竟然最近於香港註冊了「iPhone for Life」商標，似乎即將推出新服務，究竟這是什麼呢？其實美國早就有類似計劃，大有可能幾百蚊出機，令月供款一世換新機！

早前有外媒發現Apple竟然在香港註冊「iPhone for Life」新商標，就連logo都已經設計好，究竟這個是什麼新服務？

下圖文為大家詳細分析「iPhone for Life」究竟是什麼一回事？👇👇

香港會否推出如美國的年年換iPhone計劃？（Apple）

同場加映：接下來10月13日晚Apple就會舉行iPhone 12發布會，究竟其邀請函隱藏了什麼訊息？

👇👇想知今次Apple發布會邀請函隱藏著什麼訊息？即睇下圖文分析👇👇

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同場加映：爆料大神「Apple RUMORs@a_rumors1111」爆出Apple已為新iPhone 12系列作「最後」訂價，最令人意想不到是，這「最終」售價全線都比上代平近千元，非常吸引！

👇👇 iPhone 12終極售價有幾抵玩？以及10個iPhone 12有關的新機傳聞？下圖文詳解！👇👇