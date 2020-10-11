撰文：中關村在線
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雖然蘋果方面沒有透漏iPhone 12的消息，不過從目前來看，iPhone 12系列將會採用類似iPhone 4的中框設計。相信很多朋友還是很喜歡這種設計的，不過考慮到目前智能手機的尺寸和重量，外媒表示iPhone 12系列將會存在硌手情況。
也就是說，iPhone 12系列的握持感不會像iPhone 11那樣舒服，而且作為最高端的iPhone 12 Pro Max，其屏幕尺寸來到了6.7吋，再加上機身重量，對於用戶來說已經夠大夠重了，再加上類似iPhone 4的中框設計，手感可能不會很好。
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如此一來，5.4吋的iPhone 12 mini的手感可能會更加出色一些，雖然屏幕尺寸為5.4吋，但劉海屏設計並沒有讓機身變大太多，或許與iPhone 5差不多。所以在乎手感的用戶，最好還是選擇5.4吋或6.1吋的iPhone。
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