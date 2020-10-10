撰文：蔡浩騰
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【3HK SoSIM 超平價登場】近年 4G 數據越賣越平，除了上台 Plan 以外，近年不少大小電訊商都會推出無約 SIM、甚至是一些俗稱「年卡」的儲值卡，但論價錢，則完全難以與 3HK 在 10 月 9 日正式推出的 SoSIM 比擬。
超平價 3HK SoSIM 超市都買到
3HK 今次在香港推出的新種 SIM 卡名為「SoSIM」，並非透過 3HK 自己的門市或是像坊間的年卡一樣散落在零星地攤，而是放在屬於同一集團的百佳超級市場作販售。
SoSIM 的購買方法相當奇特，會放在百佳超市作零售，而且暫時只有 10 間分店作試點（蔡浩騰 攝）
SoSIM 最大賣點，在於非常平價，零售價＄33一張，本身已經有 50GB 的 4G 本地數據，傳輸速度 42Mbps，而這些數據在 30 日內用完的話，用戶依然可以 128kbps 的速度進行無限上網。反觀不少人愛追捧的年卡，同樣水平的數據用量，售價也至少超過＄100。
另外，作為「誠哥」集團的一份子，SoSIM 另一個比較奇特的賣點是不論買卡抑或儲值都可以賺取「易賞錢」積分，對於好此道人士絕對構成另一吸引力。
而除了 50GB 本地用的 4G 數據及易賞錢之外，SoSIM 開卡即送三大優惠，令 SoSIM 的玩法有點像年前同出 3HK 系譜的 MO SIM，當中包括：
1. 10000 分鐘通話分鐘
2. 「歡樂通宵」數據任用，即晚上11pm至早上7am
3. 50GB 社交數據（下文會詳述）
2. 「歡樂通宵」數據任用，即晚上11pm至早上7am
3. 50GB 社交數據（下文會詳述）
3HK SoSIM 實買實試，真係咁抵用？
3HK SoSIM 標榜即買即用，插卡後不用任何設定就可以自動登記號碼、自動上網，如果用iPhone 的話可能要設定 3HK 的 APN，但整體設定難度極低（蔡浩騰 攝）
眼見 SoSIM 如此之便宜，筆者二話不說就衝到銷售點購買一張實試，在此處先遇到一個中伏位，差點卡關，但先撇開不提，先睇睇實機速度測試👇👇👇
3大獎賞通通「有伏」、SoSIM 入手前必知 5 個伏位
誠如剛才所講，＄33 可以有 50GB 數據、再伴隨 3 大獎賞，此價錢在香港 SIM 卡市場完全可以是毫無敵手。
然而 SoSIM 的數據細節相當多，不諳此道者在購買前就已經被一大堆數據混淆，有些中伏位又藏在使用細則當中（直白一點講，SoSIM 所提供的 3 個開卡獎賞全部有「伏」…）各位未必能察覺，以下就發掘出來供大家參考👇👇👇
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長期用「年卡」抵過 SoSIM、3 張抵玩推介
正如上面提到，SoSIM 的「儲值卡」玩法產生了每月的費用支出，雖然用足一年總計有 600GB 數據用量，但每月都需要付出＄33 續期，變相一整年就需要支出近＄400。
用量少的話，「年卡」分分鐘比 SoSIM 更抵用（蔡浩騰 攝）
如果用量較低的話，深水埗一帶大行其道的「年卡」由於數據有效期為整整一年，變相百多元一張已經可以玩足一年，平均每月才＄10 多點，如果只打算要多一個號碼作中長期使用，年卡分分鐘會比 SoSIM 更為抵玩。
👇👇👇3 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇
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買 SIM 如此、網上收電郵也是「便宜莫貪」，有時收到著數 Email，其實有可能是「釣魚」詐騙，以下就教大家 6 招分清甚麼是「釣魚」👇👇👇
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