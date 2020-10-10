【3HK SoSIM 超平價登場】近年 4G 數據越賣越平，除了上台 Plan 以外，近年不少大小電訊商都會推出無約 SIM、甚至是一些俗稱「年卡」的儲值卡，但論價錢，則完全難以與 3HK 在 10 月 9 日正式推出的 SoSIM 比擬。

超平價 3HK SoSIM 超市都買到

3HK 今次在香港推出的新種 SIM 卡名為「SoSIM」，並非透過 3HK 自己的門市或是像坊間的年卡一樣散落在零星地攤，而是放在屬於同一集團的百佳超級市場作販售。

SoSIM 的購買方法相當奇特，會放在百佳超市作零售，而且暫時只有 10 間分店作試點（蔡浩騰 攝）

SoSIM 最大賣點，在於非常平價，零售價＄33一張，本身已經有 50GB 的 4G 本地數據，其有限速 42Mbps，而這些數據在 30 日內用完的話，用戶依然可以 128kbps 的速度進行無限上網。反觀不少人愛追捧的年卡，同樣水平的數據用量，售價也至少超過＄100。

另外，作為「誠哥」集團的一份子，SoSIM 另一個比較奇特的賣點是不論買卡抑或儲值都可以賺取「易賞錢」積分，對於好此道人士絕對構成另一吸引力。

而除了 50GB 本地用的 4G 數據及易賞錢之外，SoSIM 開卡即送三大優惠，令 SoSIM 的玩法有點像年前同出 3HK 系譜的 MO SIM，當中包括：

1. 10000 分鐘通話分鐘

2. 「歡樂通宵」數據任用 － 此時段內的11PM

3. 50GB 社交用數據

3HK SoSIM 實買實試

3HK SoSIM 標榜即買即用，插卡後不用任何設定就可以自動登記號碼、自動上網，如果用iPhone 的話可能要設定 3HK 的 APN，但整體設定難度極低（蔡浩騰 攝）

眼見 SoSIM 如此之便宜，筆者二話不說就衝到銷售點購買一張實試，在此處先遇到一個中伏位，差點卡關，但先撇開不提，先睇睇實機速度測試👇👇👇

3大獎賞通通「有伏」、SoSIM 入手前必知 5 個伏位

誠如剛才所講，＄33 可以有 50GB 數據、再伴隨 3 大獎賞，此價錢在香港 SIM 卡市場完全可以是毫無敵手。

然而 SoSIM 的數據細節相當多，不諳此道者在購買前就已經被一大堆數據混淆，有些中伏位又藏在使用細則當中（直白一點講，SoSIM 所提供的 3 個開卡獎賞全部有「伏」…）各位未必能察覺，以下就發掘出來供大家參考👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

長期用「年卡」抵過 SoSIM、3 張抵玩推介

正如上面提到，SoSIM 的「儲值卡」玩法產生了每月的費用支出，雖然用足一年總計有 600GB 數據用量，但每月都需要付出＄33 續期，變相一整年就需要支出近＄400。

用量少的話，「年卡」分分鐘比 SoSIM 更抵用（蔡浩騰 攝）

如果用量較低的話，深水埗一帶大行其道的「年卡」由於數據有效期為整整一年，變相百多元一張已經可以玩足一年，平均每月才＄10 多點，如果只打算要多一個號碼作中長期使用，年卡分分鐘會比 SoSIM 更為抵玩。

👇👇👇3 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

同場加映：Deliveroo＄25 是病毒？6大釣魚防騙Q&A

買 SIM 如此、網上收電郵也是「便宜莫貪」，有時收到著數 Email，其實有可能是「釣魚」詐騙，以下就教大家 6 招分清甚麼是「釣魚」👇👇👇