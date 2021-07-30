3HK SoSIM 趕實名制尾班車｜為了慶祝香港運動員的佳績，不同企業都推出不同優惠實行惠及消費者，而一向以抵玩為主的 3HK 儲值卡 SoSIM，在稍早前更宣布推出另一限時優惠－月費不減，但就將數據用量提升到 193GB！？



賀劍神奪金、SoSIM 開卡即享 193GB 數據

今屆東京奧運香港運動員創下連番佳績，今日（7月30日）何詩蓓又在 100 米自由泳項目獲得了另一面銀牌，連計早前她在 200 米自由泳的銀牌以及張家朗在男子花劍獲得的金牌，共計 3 面獎牌之多。

為了慶祝香港運動員的佳績，近日不同企業都推出限時優惠，不過講到最「癲」的，應該都很難與向來抵玩的 3HK SoSIM 相比。3HK 剛剛宣布，為了撐香港運動員，由即日起至 8 月 31 日在百佳或屈臣氏購買 SoSIM 儲值卡，首 30 日的數據公平使用量（FUP）將一舉提升至 193GB，在 FUP 數據用量未用完期間，傳輸速度為 42Mbps，在其後才限速至 128kbps。

為什麼會是 193GB？以防各位不知道，因為張家朗的身高就是 193cm，被戲稱為港隊 193（資料圖片）

SoSIM 3大開卡獎賞強勢回歸？

＄33 有 193GB 驟聽真的頗為瘋狂的，但留意 SoSIM 乃是儲值月卡，換言之 193GB 數據即使未能在 30 日內用完，到第二個月起又會「打回原形」 ，不過 SoSIM 本身的數據套餐＄33 就有 60GB，依然是市場上最抵玩的儲值月卡。在另一方面，在推出 193GB 優惠的同時，記者就發現 SoSIM 方面靜悄悄地加回早前在更新版本時刪走了的開卡獎賞，使 SoSIM 更為抵玩。

本來變成了額外增值服務的 50GB 社交數據、「歡樂今宵」時段任用以及10,000本地分鐘，現在又回歸成為開卡獎賞（圖 3HK）

但其實這三大開卡獎賞潛藏大量隱藏條款，一不留神更會產生額外收費，以下就為大家重溫一下 SoSIM 初推出時的5大伏位👇👇👇

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現在買 SoSIM 的另一理由：實名制尾班車

由於在 2021 年 9 月 1 日前購買的儲值卡，於 2023 年 2 月 23 日前都可以在不需實名登記情況下使用，而其後購買的卡就需要在 2022 年 3 月 1 日起進行實名登記，變相讓這批趕上「尾班車」的 SoSIM 「賺」多了一年無實名使用的時間。

SoSIM 除了夠平價，亦不斷推出新賣點，在 2021 年 4 月時就曾經為服務升級👇👇👇

3HK SoSIM 實買實試測速

3HK SoSIM 標榜即買即用，插卡後不用任何設定就可以自動登記號碼、自動上網，如果用iPhone 的話可能要設定 3HK 的 APN，但整體設定難度極低（蔡浩騰 攝）

眼見 SoSIM 如此之便宜，實際又是否真如此好用？先睇睇實機速度測試👇👇👇

SIM 卡實明制實施時間表

SIM卡實名制要收集甚麼資料？香港儲值 SIM 卡用戶必知 10 個 Q&A

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長期用「年卡」抵過 SoSIM、3 張「尾班車」抵玩推介

正如上面提到，SoSIM 的「儲值卡」玩法產生了每月的費用支出，雖然用足一年總計有 600GB 數據用量，但每月都需要付出＄33 續期，變相一整年就需要支出近＄400。

用量少的話，「年卡」分分鐘比 SoSIM 更抵用（蔡浩騰 攝）

如果用量較低的話，深水埗一帶大行其道的「年卡」由於數據有效期為整整一年，變相百多元一張已經可以玩足一年，平均每月才＄10 多點，如果只打算要多一個號碼作中長期使用，年卡分分鐘會比 SoSIM 更為抵玩。另外 2021 年 9 月 1 日的「尾班車」生效日期，同樣適用於目前市面售賣的各式年卡，以下就先為大家帶來幾張平價推介。

👇👇👇3 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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買 SIM 如此、網上收電郵也是「便宜莫貪」，有時收到著數 Email，其實有可能是「釣魚」詐騙，以下就教大家 6 招分清甚麼是「釣魚」👇👇👇

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