iPhone 12 發布會終極傳聞！如無意外iPhone 12將會在10月14日凌晨（香港時間）正式登場，4款不同size、性能的iPhone 12，最平由五千多元起。就在發布會開展前，內地一位高達97%神準的爆料大神再次出招，「預告」4款新iPhone 12的新功能外，更告之其相機、螢幕功能、售價、推出日、顏色外，更預告會有幾款新產品上場。

近年曾預測Apple發布會內容準確率達97％的內地博主Kang，最近又「預測」了今次Apple發布會的內容，除了四款 iPhone 12 的預測外，料有更多新機細節，如相機拍攝新功能、MagSafe回歸、售價以及推出日期等，而且更會有幾件新產品同步公布，究竟最後有幾多會成真呢？真的十分期待！

準確率高達97%的國內博主Kang發布會前大爆iPhone 12詳情、新機不少新功能以及令人驚喜售價等，立刻看iPhone 12推出前的10個終極傳聞👇👇👇👇

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同場加映：Apple 最近於香港註冊了「iPhone for Life」商標，似乎即將推出新服務？美國早就有類似計劃，大有可能幾百蚊出機，每月供款一世換新機！

下圖文為大家詳細分析「iPhone for Life」究竟是什麼一回事？👇👇

同場加映：iPhone 12 作為一年一度的必搶新機、又正值 5G 網絡起步之年，電訊商當然要出招搶新客，csl Moblie、1O1O 公布了 iPhone 12 的預訂優惠詳情，竟然一次過送超過＄14,000 禮品？

綜觀今次 csl. Mobile、1O1O 推出的預先登記優惠，推出專用無線充電配件 AirBox 作為贈品送給新上台用戶！👇👇👇