iPhone12發布會三大預測！mini大熱、5G影響有限　仲有其他產品？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：
蘋果10月發表會即將於香港時間14日凌晨登場，睽違多時的iPhone 12即將在這場活動中揭曉。本次蘋果將一次推出4種機型，且首度支援5G網路技術，被分析師認為會是近幾年意義最重大的一次發表會。
若按照往常慣例，蘋果會在9月發表新iPhone，並在隨後幾週內上市，然而今年受到新冠狀病毒（COVID 19）衝擊，導致開發過程延宕，被迫延至10月發表。
相關圖輯：iPhone 12推出前的10個終極傳聞👇👇👇👇
+12
+12
+12
但發表時間延後並未澆熄外界對蘋果新機的熱情與關注，摩根士丹利分析師凱蒂．赫柏蒂（Katy Huberty）便表示，這次秋季發表會將是近幾年來最重要的一次發表會，預估2021財年將銷出2.2億支iPhone，較前一年成長22%。
《CNBC》指出，上一次蘋果受到如此關注，是在2014年iPhone 6登場時，當時是蘋果首次推出5.5吋的大螢幕手機。那一年，蘋果總計銷出2.31億支iPhone，直到2018年停止公佈銷售數仍是最高紀錄。
新Mini機型備受矚目，分析師估5G反倒不是最大吸引力
綜合迄今各種iPhone 12風聲，蘋果這次發表會上將一併推出4種新機款式，除了同樣具備6.1吋螢幕的iPhone 12及iPhone 12 Pro，螢幕尺寸擴大至6.4吋的iPhone 12 Pro Max，以及螢幕大小5.4吋、全新推出的iPhone 12 Mini。
相關圖輯：iPhone 12 mini配置上五大「閹割」慘不忍睹？▼▼▼
+8
+8
+8
摩根士丹利認為，多推出的型號將能囊括更多不同需求的消費者，同時這些機種的外型設計也會與以往不同，進而提昇民眾的換機意願，再結合今年4月推出的第二代iPhone SE，將產品打擊區間擴大至前所未有的規模，從親民版本到高價位完整覆蓋。
對銷量的樂觀也反應在產量上，前陣子有消息指出，蘋果已要求供應商在今年內生產多達8,000萬支新iPhone手機，高於2019推出iPhone 11時的7,500萬支。
儘管蘋果這次的邀請函主題寫著「Hi,Speed」，真正與「速度」有關的5G網路功能反倒被認為影響力有限，不是吸引消費者的重點。縱然5G有著遠超4G的速度，目前各國的5G網路覆蓋率仍低迷，iPhone在5G手機領域也並非先行者，三星早在去年春季就推出全球第一支5G手機。
👇👇相關圖輯：Apple發布會邀請函隱藏著什麼訊息？即睇下圖文分析👇👇
+3
+3
+3
且5G網路主要分為兩種類型，分別是6Hz以下的低頻段「Sub 6」，以及高頻段的毫米波。Sub 6傳播方式與4G相近，是各國最先佈署的5G網路類型，速度也相對不夠突出，而真正高速的毫米波則仍在建設當中。
創投Loup Ventures創辦人吉恩．蒙斯特（Gene Munster）表示，這樣的差別可能導致消費者與企業不知道該何時改用5G網路。根據研究機構Strategy Analytics的報告，今年第一季全球5G手機銷量為2,410萬支，雖較去年同期大幅增長，仍不到該季整體手機出貨量的10%。
相關圖輯：想知自己有冇需要換5G手機？按圖放下參考用家意見▼▼▼
+4
+4
+4
郭明錤估中階iPhone成銷售主力，但發售較晚將衝擊第四季營收
儘管蘋果將推出全新低價機種iPhone 12 Mini，但有地表最強蘋果分析師之稱的郭明錤，則在近期發布的報告中預估，中階的iPhone 12將成為銷售主力，佔據整體銷量的40%。5G網路也只是消費者選購iPhone的次要條件。
郭明錤認為，iPhone 12 Mini僅5.4吋的螢幕太小，無法受到消費者青睞。依據先前的爆料，iPhone 12 Mini售價可能為699美元，而iPhone 12則為799美元。
值得關注的是，這樣的預測與以往的銷售狀況相反，過去總是價格最低的版本成為當年度iPhone主力銷售機種，例如iPhone 8螢幕大小甚至只有4.7吋，仍然擊敗iPhone X登上2018年的銷售冠軍，今年也同樣是iPhone 11拔得頭籌。
相關圖輯：iPhone 12 mini幾時登場？5.4吋屏幕定價、顏色等傳聞總整理▼▼▼
+6
+6
+6
另外，由於今年iPhone發表時間延後，郭明錤預估第四季營收很可能會受到影響。還有看法認為不僅發售較晚衝擊銷售，iPhone產量也很可能無法滿足消費者所需，部份機種會面臨缺貨窘境。
不只有iPhone，無線耳罩耳機、親民版HomePod傳將亮相
除了身為主角的iPhone之外，郭明錤先前預測蘋果將推出一款新的無線耳罩式耳機。這款耳機傳言蘋果已經開發近3年時間，兩側附有觸控面板供使用者播放音樂，並具有降噪功能。
外型更小、價格更實惠的HomePod也被預計會在這場活動中亮相。2018年推出的HomePod市占率僅有不到5%，高昂的價格在市場上完全無法與亞馬遜、Google等對手競爭。之前還有傳言稱，蘋果考慮開放HomePod使用第三方音樂播放器促進買氣。
相關圖輯：Apple發布會其他產品傳聞▼▼▼
雖然一切要待發表會正式登場才能確認，但蘋果已於本月中止平台上第三方耳機與智慧音箱的銷售，為這些預測又增添幾分可信度。
至於今年6月開發者大會上公佈，預計年底推出、搭載自研晶片的Mac，《彭博社》稱不會在這次發表會中公佈，11月將會有另一場發表會，作為新世代Mac登場的舞台。
▼▼▼相關圖輯：點擊即睇衡量價格與功能方法▼▼▼
+5
+5
+5
iPhone 12 Pro Max設計向經典致敬　有一大缺陷注定失敗收場？
iPhone 12配置的A14晶片性能強大嗎？三大核心功能要靠它運行
iPhone 12四型號外形、性能冇大分別　平、貴版一個地方差別最大
iPhone用戶妙用AirDrop　拯救被騷擾女生　網民：原來可以這樣用
iPhone 12最先使用台積電5nm晶片　運算能力拍得住MacBook Pro
iPhone 12系列電池表現曝光　容量縮水續航力反升全因新晶片？
iPhone 11成上半年最暢銷手機性價比最關鍵　5G心理作用大於實際
新iPhone SE銷情好全因四大賣點　iPhone 12都出細屏幕證明有需求
延伸閱讀：
iPhone 12近了，但立訊越南廠卻狀況頻傳！「小鴻海」想跨入iPhone組裝生意踢到哪些鐵板？
iPhone 12真的來了，蘋果發表會10月14日登場！主題「Hi, Speed」暗示什麼？
【本文獲「數位時代」授權轉載。】
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。