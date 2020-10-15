【VPN】消委會最新發布的報告，測試了 20 款收費和免費的 VPN，對近年關心網絡私隱和安全的香港人來說，來得正及時。由於不同 VPN 服務商所提供的功能眾多，收費差異大（由每月平均約 $19 至 $65），而且一般用家難以分析該服務商提供的 VPN 安全性有多大，令想透過 VPN 保障私隱的用家相當迷惘。消委會比較 20 款 VPN ，發現有免費服務竟比收費更好用。

👇👇消委會比較 20 款 VPN 免費 VPN 勝過部分收費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

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👇👇４ 款私隱保障較佳 VPN👇👇

👇👇消委會測試結果 5款評分較高收費和免費 VPN👇👇

👇👇消委會建議使用 VPN 5大注意事項👇👇

資料來源：消委會

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【iPhone 12】Apple 14日凌晨公開了 4 款 iPhone 12 的規格，正如網上爆料消息，iPhone 推出了 mini 細螢幕版。iPhone 12 Pro 和 Pro Max 與 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的市埸在今次明顯分額開來，但 4 款新機同樣有 6 個賣點，能夠成為果迷買機的原因。

👇👇4 款 iPhone 12 6大賣點 多色選擇＋支援5G難以抗拒？👇👇

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